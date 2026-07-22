События фестиваля классической музыки «Кантата» посмотрело рекордное число зрителей

В Калининградской области подвели итоги Международного фестиваля классической музыки «Кантата». События фестиваля собрали у экранов и на концертных площадках рекордные 5 миллионов зрителей, сообщили организаторы.
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