Набиуллина не увидела в ситуации на бирже причин для беспокойства по поводу стабильности

Российский фондовый рынок переживает непростые времена, но необходимости реагировать на биржевую ситуацию по линии Центробанка сейчас нет, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые приводит ТАСС.
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