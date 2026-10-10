Начальник отдела полиции Нижнего Новгорода уволен за бизнес на службе

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 в Нижнем Новгороде с марта по июнь 2026 года через аффилированного индивидуального предпринимателя оказывал услуги такси и курьерской доставки, что прокуратура сочла основанием для утраты доверия и увольнения.
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