Начальник отдела полиции Нижнего Новгорода уволен за бизнес на службе

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 в Нижнем Новгороде с марта по июнь 2026 года через аффилированного индивидуального предпринимателя оказывал услуги такси и курьерской доставки, что прокуратура сочла основанием для утраты доверия и увольнения.