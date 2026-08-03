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Газета.ру

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Депутат Миронов предложил сделать сферу ЖКХ более прозрачной для россиян

Депутат Миронов предложил сделать сферу ЖКХ более прозрачной для россиян

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы — согласно его предложению, в государственно-информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов.

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