Депутат Миронов предложил сделать сферу ЖКХ более прозрачной для россиян

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы — согласно его предложению, в государственно-информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов.