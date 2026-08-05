Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

Сон на животе считается медицинскими специалистами наименее физиологичной позой для сна. Невролог Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест» в интервью RT рассказала, что именно эта поза может стать неожиданной причиной головной боли у россиян.
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