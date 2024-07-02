Марин Ле Пен: Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в государственных структурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной.
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