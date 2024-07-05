В Самаре прокуратура требует от ТСЖ 121 тысячу за падение ребёнка на льду

10-летний мальчик сильно ударился спиной.В Самаре прокуратура добивается от товарищества собственников жилья компенсации вреда за травмирование ребёнка.
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