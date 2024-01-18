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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

Новое направление подготовки появится в 2024 году В 2024 году в Алтайском государственном университете на кафедре востоковедения Института истории и международных отношений откроют новое направление подготовки "Востоковедение и африканистика".

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