В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

Новое направление подготовки появится в 2024 году В 2024 году в Алтайском государственном университете на кафедре востоковедения Института истории и международных отношений откроют новое направление подготовки "Востоковедение и африканистика".
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