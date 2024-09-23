Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нам не грех кое-чему у врага поучиться...

Вчера  наткнулась  случайно   на  небольшую    дискуссию - некто,   которого   я  не  знаю,    но  который,   судя  по  всему,     уехал  из   Трибалтики,   написал, что идеологемы коллективного Познера (если  кто  не  в  курсе, то      сообщаю,    что  ребе  Познер  таки  возвращается   на российское   тельавидение) ближе солдатам стран НАТО, чем бойцам российской армии.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
для начала себя бы вспомнить. суть вопроса сводится к идеологии, которой нет. отсюда и люфт сознания.
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14 час.
Михалыч
Очень удобная позиция ВЛАСТИ: нет идеологии - поступай как удобнее и приятнее олигархам.
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все вопросы к Гаранту,от него все идет,простой народ власть не слышит!
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10 час.

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