Вчера наткнулась случайно на небольшую дискуссию - некто, которого я не знаю, но который, судя по всему, уехал из Трибалтики, написал, что идеологемы коллективного Познера (если кто не в курсе, то сообщаю, что ребе Познер таки возвращается на российское тельавидение) ближе солдатам стран НАТО, чем бойцам российской армии.
Нам не грех кое-чему у врага поучиться...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
для начала себя бы вспомнить. суть вопроса сводится к идеологии, которой нет. отсюда и люфт сознания.
Ответить
14 час.
Михалыч
Очень удобная позиция ВЛАСТИ: нет идеологии - поступай как удобнее и приятнее олигархам.
Ответить
14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все вопросы к Гаранту,от него все идет,простой народ власть не слышит!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии