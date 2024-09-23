Нам не грех кое-чему у врага поучиться...

Вчера наткнулась случайно на небольшую дискуссию - некто, которого я не знаю, но который, судя по всему, уехал из Трибалтики, написал, что идеологемы коллективного Познера (если кто не в курсе, то сообщаю, что ребе Познер таки возвращается на российское тельавидение) ближе солдатам стран НАТО, чем бойцам российской армии.