Азербайджанский убийца Аббасов и чудеса российской демократии

Наиль Бакиров У нас во дворе (рядом паркуем машины) есть азербайджанец , когда я ему дал совет по машине (уже не помню какой) , чтобы устранил , иначе влетит на штраф ГАИ в случае остановки . Ответ меня удивил : «Я не боюсь , у нас там всё схвачено» !!! Кстати , у него три квартиры в городе , две из которых сдаёт...

Виктор Гайдуков Там где не работает закон, там нет порядка. А закон не работает только тогда, когда это устраивает какую-то часть чиновников от власти. Отсюда вывод - необходима чистка властных структур от присосавшихся к власти поклонников золотого тельца и внедрённых западом врагов. И чистку эту надо начинать немедленно, потому, что победа только в СВО не решит наших внутренних проблем. А дожидаться, как писал А.С. Русского бунта, бессмысленного и беспощадного, плохая идея.