Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанский убийца Аббасов и чудеса российской демократии

Азербайджанский убийца Аббасов и чудеса российской демократии

Убийство азербайджанским гопником русского парня в Москве всколыхнуло общественность, а иначе и быть не могло.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
У нас во дворе (рядом паркуем машины) есть азербайджанец , когда я ему дал совет по машине (уже не помню какой) , чтобы устранил , иначе влетит на штраф ГАИ в случае остановки . Ответ меня удивил : «Я не боюсь , у нас там всё схвачено» !!! Кстати , у него три квартиры в городе , две из которых сдаёт...
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10 час.
Виктор Гайдуков
Там где не работает закон, там нет порядка. А закон не работает только тогда, когда это устраивает какую-то часть чиновников от власти. Отсюда вывод - необходима чистка властных структур от присосавшихся к власти поклонников золотого тельца и внедрённых западом врагов. И чистку эту надо начинать немедленно, потому, что победа только в СВО не решит наших внутренних проблем. А дожидаться, как писал А.С. Русского бунта, бессмысленного и беспощадного, плохая идея.
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9 час.
ЕШ
Елена Шах
Так это предложение не &quot;откладывать&quot;, а ПОКА судить по законам военного времени.
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5 час.

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