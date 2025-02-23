Криптосообщество разделилось из-за призывов к откату блокчейна Ethereum после масштабного взлома биржи Bybit

Сообщество разделилось из-за призывов к откату блокчейна Ethereum после масштабного взлома Bybit. 21 февраля биржа потеряла почти 1,5 миллиарда долларов в ETH из-за хакеров, что вызвало дискуссии о том, следует ли разработчикам Ethereum вмешаться, чтобы вернуть украденные средства.