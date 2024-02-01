В Барнауле изменят схему автобусного маршрута № 76 с 10 февраля

Также изменят схемы маршрутов № 1 и 10, но после поставки в город новых автобусов В Барнауле с целью улучшения транспортного обслуживания населения в тестовом режиме с 10 февраля изменят схему автобусного маршрута № 76, сообщает мэрия.
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