Зеленский хочет превратить сделку по минералам с США в военную поддержку Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность использования систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве первого взноса США в рамках так называемой «минеральной сделки» между странами.
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