Финансовый директор, бухгалтер и собственник: кто отвечает за ошибки, приведшие к банкротству

Не все ошибки остаются безнаказаннымиБанкротство компании редко происходит внезапно. Как правило, ему предшествует целая цепочка неудачных решений, финансовых проблем или управленческих просчетов.
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