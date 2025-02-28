Превью полуфинала World Open

В пятницу на турнире World Open Джо О’Коннор схлестнется с Али Картером, а Джону Хиггинсу будет противостоять Зак Сурети, сообщает SnookerHQ Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 2 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 2 раунд Расписание трансляции (квал.