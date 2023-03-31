Popcaketv

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Дакота раскрыла, как унижал ее Меладзе на «Фабрике»: «Унизил на всю страну в эфире. Я рыдала несколько дней»

Дакота раскрыла, как унижал ее Меладзе на «Фабрике»: «Унизил на всю страну в эфире. Я рыдала несколько дней»

Имя Риты Дакоты стало известно публике еще со времен проекта «Фабрика звезд». Своей целеустремленностью и желанием покорить эстраду девушка добилась высот, но то время юности, когда ей приходилось работать с Меладзе, девушка вспоминать не хочет.

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