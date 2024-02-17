Командующий ВСУ объяснил сдачу Авдеевки

Командующий ВСУ Тарнавский объяснил сдачу Авдеевки нехваткой боеприпасов Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский объяснил причины, из-за которых было принято решение о сдаче Авдеевки.
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