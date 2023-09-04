Барнаул стал участником нацпроекта "Чистый воздух". Что это даст городу?

Краевая столица наконец-то получит федеральные деньги для улучшения экологической ситуации Барнаул стал одним из участников национального проекта "Чистый воздух", который позволит получить федеральные средства, говорится на сайте правительства РФ.
Краевая столица наконец-то получит федеральные деньги для улучшения экологической ситуации Барнаул стал одним из участников национального проекта "Чистый воздух", который позволит получить федеральные средства, говорится на сайте правительства РФ.
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