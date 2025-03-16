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Царьград

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Танки ВСУ уничтожили Зазулевку: суджанский район Курской области в огне

Танки ВСУ уничтожили Зазулевку: суджанский район Курской области в огне

В результате обстрелов ВСУ значительная часть домов в Зазулевке Курской области уничтожена. Бойцы спецназа "Ахмат" сообщают о применении танков и кассетных боеприпасов при атаке, под угрозой оказываются эвакуационные группы мирных жителей.

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