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Очередной неприятный сюрприз от русских: Россия подняла суперторпеду «Посейдон» у американских морских границ

Очередной неприятный сюрприз от русских: Россия подняла суперторпеду «Посейдон» у американских морских границ

Вчера 48K прочитали Здравствуйте, друзья! В Пентагоне заявили, что Россия подняла «Посейдон» у берегов Америки.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не расстраивайся Ллойд, тебе противопоказано, береги больную простату!👀😜👈😱🤠
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19 час.

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