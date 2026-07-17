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Журнал «Профиль»

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Россия готова делиться с другими странами своими технологиями в области ИИ, заявил Орешкин

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в пятницу, 17 июля 2026 года, в комментарии RT сообщил, что Россия обладает самыми современными разработками в сфере искусственного интеллекта и намерена предлагать их третьим странам.

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