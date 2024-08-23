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Петербургский дневник

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Аферисты начали обманывать россиян новым способом

Аферисты начали обманывать россиян новым способом

Они создают сайты для помощи пострадавшим от «инвесторов» Мошенники создают сайты, предлагающие помощь тем, кто пострадал от действий фейковых инвесторов, об этом RT рассказал директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Игорь Сергиенко.

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