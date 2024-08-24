Каков рейтинг Молдовы в топе длительности рабочего времени

По данным Национального бюро статистики, сотрудники в Молдове работают в среднем 40 часов в неделю. По этому показателю Молдова находится в середине таблицы количества времени, которое европейские работники проводят на работе, на одном уровне с другими странами Восточной Европы.
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