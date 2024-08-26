Государственная жилищная инспекция Петербурга продолжает внедрять нового программного робота

Для повышения эффективности и качества обслуживания населения Государственная жилищная инспекция Петербурга продолжает процесс модернизации, внедряя новые технологии для повышения эффективности и качества обслуживания населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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