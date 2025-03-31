Эксперт Абакумова рассказала, как правильно собрать чемодан в путешествие

Об этом следует подумать заранее Путешествие — это маленькая жизнь, но, чтобы прожить ее комфортно, нужно заранее подумать о том, что нужно взять с собой, рассказала в интервью РИАМО эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова.
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