Эксперт Абакумова рассказала, как правильно собрать чемодан в путешествие

Об этом следует подумать заранее Путешествие — это маленькая жизнь, но, чтобы прожить ее комфортно, нужно заранее подумать о том, что нужно взять с собой, рассказала в интервью РИАМО эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова.