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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду станет исполнительным продюсером сериала о британском футболе. Форвард «Аль-Насра» и Анри будут участвовать в съемках, Льюис сыграет роль агента

Нападающий « Аль-Насра » Криштиану Роналду займется созданием сериала о британском футболе. 41-летний футболист станет исполнительным продюсером сериала о вымышленном агенте, роль которого исполнит Дэмиэн Льюис.

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