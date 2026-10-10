Трамп: Нобелевская премия мира дискредитирована

REUTERS/DPA/Picture Alliance Вручение Нобелевской премии мира в 2026 году экс-комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэю дискредитировало награду.
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