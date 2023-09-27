Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России. По данным Министерства здравоохранения, эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в нашей стране, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас.