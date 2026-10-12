«Подобрали его»: Басков рассказал о причине развода, но Светлана Шпигель объясняла разрыв иначе

Уйти из семьи Николай Басков, по его словам, решил после случайно услышанного телефонного разговора супруги Светланы Шпигель с ее матерью.
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