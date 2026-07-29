«Психологические дроны»: на родственников мобилизованных проводится информационная атака

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. В соцсетях с конца июня 2026 года распространяется масштабная волна публикаций с обвинениями в адрес Российского Красного Креста, фонда «Защитники Отечества» и Главного координационного центра Минобороны.
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