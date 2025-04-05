Александр Сосновский: «Запреты, нацистское прошлое и новая политическая эра»: о чём молчит Германия?

Почему Германия, обязанная СССР победой над нацизмом, запрещает России участвовать в праздновании 80-летия Победы? Может ли «Альтернатива для Германии» (AfD) перевернуть политику ФРГ и остановить спонсирование войны на Украине? Участвует ли Берлин в подготовке Третьей мировой, следуя за США? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.