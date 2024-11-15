Что за «бархатные тяги» такие? Это БЕЛАЗ!

Кажется, БЕЛАЗ переплюнул МАЗ с его колбасой. В Сети вирусятся фотографии фирменных ботинок БЕЛАЗ – кто-то называет их «рабочей обувью», а кто-то сообщает, что продает их, в частности, белорусская Lamoda, цена товара в которой составляет 120,93 белорусских рубля, тогда как аналогичные фирменные ботинки Timberland стоят 1124,10 рублей.