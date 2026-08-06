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Аргументы и Факты

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Водителю, сбившему семерых пешеходов в Омске, могло стать плохо за рулем

Водителю, сбившему семерых пешеходов в Омске, могло стать плохо за рулем

В Омске семь пешеходов пострадали после того, как автомобиль Lada выехал на тротуар. По предварительным данным экстренных служб, 64-летнему водителю стало плохо во время движения, из-за чего он потерял управление.

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