Водителю, сбившему семерых пешеходов в Омске, могло стать плохо за рулем

В Омске семь пешеходов пострадали после того, как автомобиль Lada выехал на тротуар. По предварительным данным экстренных служб, 64-летнему водителю стало плохо во время движения, из-за чего он потерял управление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии