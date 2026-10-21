Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб назвал возвращение советских названий Санкт-Петербургу и Волгограду нецелесообразным, указав на значительные расходы по замене указателей и документов, а также предложив ограничиться памятными акциями в юбилейные даты.