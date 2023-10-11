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Роналду рискует получить 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана

Роналду рискует получить 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана

Португальский футболист Криштиану Роналду обнял иранскую художницу во время пребывания в стране, однако теперь ему могут назначить 100 ударов плетьми за нарушение местного законодательства, сообщили журналисты в среду, 11 октября.

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