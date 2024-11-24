Marca: Холанд подпишет новый контракт с «Сити» до 2029 года

Нападающий Эрлинг Холанд и «Манчестер Сити» пролонгируют соглашение до 2029 года. Как сообщает Marca, продление контракта «Манчестер Сити» с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой стало одной из причин убеждённости норвежского футболиста.
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