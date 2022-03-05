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Автопробег в поддержку российских военных прошел в Уссурийске

Автопробег в поддержку российских военных прошел в Уссурийске

На дорогах Уссурийска приветствовали автоколонну с флагами России и буквами Z и V. Акция прошла в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

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