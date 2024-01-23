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Downradar: в Москве и Санкт-Петербурге пожаловались на сбои в работе YouTube

Downradar: в Москве и Санкт-Петербурге пожаловались на сбои в работе YouTube

По данным сервиса Downradar, в США произошел массовый сбой в работе видеохостинга YouTube. Но также жалобы поступают от пользователей из России, включая жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

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