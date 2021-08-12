Казахстан берёт русских на «слабо»? Политолог указал, в чём наивна Россия

☭КОМПАСПолитикаКазахстан берёт русских на «слабо»? Политолог указал, в чём наивна Россия В Казахстане молодёжь нападает на русских людей и заставляет говорить определённый текст перед камерой.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ПетрушинУ руля - перевёртыши. Какие люди? Вы о чём? Этим без роду и племени главное набить карманы, отстроить домишко за кордоном и вывезти семью.Петр ШипиловПохоже скоро всем бывшим братушкам нужно запрещать въезд пожизненно в Россию на заработки за русофобию.Susan VaninВ глухих деревнях и в советское время не любили русских, как и в западной Украине. В 80-ые служил в Восточном Казахстане, часто ездил в командировки, на автобусах и с пересадками. Еще тогда менты не рекомендовали в форме выходить вечером - могут быть неприятности. В крупных городах было нейтральное отношение к русским, а в деревнях открыто не любили.Ночной кошмарА в 60-е годы и в Туве русских не любили.Vlad NikСам уехал из казахетии 25 лет назад именно поэтому поводу,так что призываю всех русскоговорящих наказать это стадо баранов-уезжайте оттуда,дальше будет только хуже.ААлексейКогда я учился в Ленинграде у меня было много друзей Казахов и большинство их них были очень образованные и культурные люди. Вина за то, что современная Казахская молодёжь национализирована, полностью на нынешнем руководстве Казахстана в первую очередь и во вторую на Руководстве России.Комментировать
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