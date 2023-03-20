В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани сократят ввод жилья

В 2023 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани планируют построить шесть многоквартирных домов общей площадью 49 тысяч квадратных метров, рассказал на «деловом понедельнике» глава их администрации Фанис Нурмухаметов.
В 2023 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани планируют построить шесть многоквартирных домов общей площадью 49 тысяч квадратных метров, рассказал на «деловом понедельнике» глава их администрации Фанис Нурмухаметов.
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