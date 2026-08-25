Долг платежом красен, а не давлением

Россияне всё больше живут в долг. По данным Банка России, на 1 июля 2026 года задолженность физических лиц перед кредитными организациями достигла около 39 трлн рублей – с начала года она выросла примерно на 2, 1 триллиона.
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