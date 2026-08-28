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«Полетит, но это не точно». Украинскую баллистику остановили датские черви

«Полетит, но это не точно». Украинскую баллистику остановили датские черви

После серии успешных атак ВС РФ по цепочке производств компании FirePoint, широко разрекламированной по всему миру фирмы по производству «вундерваффе», её настиг еще один неожиданный удар.

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