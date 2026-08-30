Россия: Украинские беспилотники нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Киришах Ленинградской области рано утром; На возникший в результате пожар реагировали экстренные службы.
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