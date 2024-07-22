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Мощные ливни накрыли три региона в Поволжье

Тропические ливени затопили Поволжье. Непогода стала настоящим испытанием для жителей Казани. Там из-за обильных дождей улицы начали скрываться под водой – ливневки просто не справлялись с такими объемом осадков.

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