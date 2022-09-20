CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях, вызвав активные обсуждения пользователей, мнения которых разделились.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях, вызвав активные обсуждения пользователей, мнения которых разделились.
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