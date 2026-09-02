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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Наггетс» и «Рэмс» Стэн Кронке приобретет «Энджелс», бейсбольный клуб оценивают в рекордные 4 млрд

Семья Кронке станет владельцем клуба MLB «Лос-Анджелес Энджелс». Холдинг Кронке уже управляет «Наггетс» ( НБА ), «Рэмс» (НФЛ), «Рэпидс» (МЛС) и «Арсеналом» (Премьер-лига).

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