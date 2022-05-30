Рассматривается вариант использования трофейных катеров проекта 58155 «Гюрза-М» для охраны портов в Азовском море

Бывшие украинские малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), захваченные российскими войсками в Бердянске и Мариуполе в ходе специальной военной операции, могут быть использованы для охраны портов в Азовском море.