Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Рассматривается вариант использования трофейных катеров проекта 58155 «Гюрза-М» для охраны портов в Азовском море

Рассматривается вариант использования трофейных катеров проекта 58155 «Гюрза-М» для охраны портов в Азовском море

Бывшие украинские малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), захваченные российскими войсками в Бердянске и Мариуполе в ходе специальной военной операции, могут быть использованы для охраны портов в Азовском море.

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