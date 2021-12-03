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Рошаль назвал «заказным» дело против врачей Сушкевич и Белой

Рошаль назвал «заказным» дело против врачей Сушкевич и Белой

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего главного врача роддома №4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич.

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