Последняя русская царица до замужества: красивая немецкая принцесса, которую так любил Николай II – в 12 ярких фото

Правильнее, конечно, называть Александру Федоровну не царицей, а императрицей, но я уж по-простому. Полностью внучку британской королевы Виктории и будущую супругу Николая II величали Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрисой Гессен-Дармштадтской.
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