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  • Сергей К
    Ну вот Израль примерно так обычно и делал и делает Зашел. Поуничтожал, что не нравится. Смылся.... А то ведь иначе на...И опять нам говор...
  • Сергей К
    Так можно же, например, всех пробомбить.... Если иметь преимущество в вооружениях - и их не бояться ТО просто снести ...И опять нам говор...
  • Сергей К
    ну это наверху решать должны есть и такая тактика - тупо уничтожать вооружения и армию противника если есть преимущес...И опять нам говор...

Текущий миропорядок прекратил свое существование

Текущий миропорядок прекратил свое существование

В "европейском саду Борреля" запахло жаренным."Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции.

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